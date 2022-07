Pkw-Lenker stieß 13-Jährigen auf E-Scooter in Niederösterreich nieder

In Grabern im Bezirk Hollabrunn ist am späten Donnerstagabend ein 13-Jähriger auf einem E-Scooter von einem Pkw niedergestoßen und in ein Feld geschleudert worden. Das Kind erlitt Verletzungen und wurde in das Landesklinikum Horn transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Schauplatz des Unfalls war die B2. Laut Polizei hatte ein 29-Jähriger in einem Auto wegen Gegenverkehrs vom Fern- auf Abblendlicht umschalten müssen. Dabei dürfte er den 13-Jährigen zu spät bemerkt haben und fuhr diesem auf.