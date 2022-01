Viel Neues bei der Bahn: 870 Millionen Euro auf Schiene

Zwei Drittel der Bahnreisenden sind in der Ostregion unterwegs, einer der vielen Gründe für den Ausbau der Bahninfrastruktur in Wien, NÖ und dem Burgenland. „Mit 870 Millionen Euro wird der Ausbau hier im nächsten Jahr auf allen Ebenen vorangetrieben. Zugfahren wird damit noch klimafreundlicher, bequemer und einfacher“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zu der Rekordsumme. Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB-Holding, verspricht Investitionen in moderne Strecken, Bahnhöfe und Terminals.

So wird heuer an der viergleisigen Erweiterung der Südstrecke von Meidling bis Mödling gearbeitet. Der neu umgebaute Bahnhof Matzleinsdorfer Platz in Wien geht im April in Betrieb.

Voraussichtlich 2025 soll Baustart für die Flughafenspange zwischen dem Flughafen Wien und Bruck an der Leitha/Bruckneudorf sein, nun hat die UVP-Einreichplanung begonnen. Im Frühjahr 2022 sollen die Planungen der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Umfangreiche Arbeiten stehen für Niederösterreich 2022 am (Bau-)Programm: Beim Streckenausbau zwischen Wien und Bratislava sollen der selektive zweigleisige Ausbau und die Elektrifizierung mit Fahrplanwechsel im Dezember fertiggestellt sein. Im Sommer starten parallel die Arbeiten für den zweigleisigen Vollausbau.