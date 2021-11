ÖBB-Rahmenplan: 18,2 Mrd. Euro für die nächsten sechs Jahre

Ein weiterer Fokus liege am Brenner-Nordzulauf als wichtiger Teil im Ausbau des Brenner-Korridors: Für den viergleisigen Ausbau zwischen Schaftenau und Knoten Radfeld (österreichischer Abschnitt) im Unterinntal ist nun die Finanzierung für den Bau hinterlegt. Einige Knotenbahnhöfe werden erweitert, um künftig zusätzliche bzw. längere Züge und mehr Fahrgäste aufnehmen zu können, wie z.B. Villach Hbf, Ried im Innkreis, Innsbruck Hbf oder Imst-Pitztal. Außerdem wird die Attraktivierung der Regionalbahnen und das Elektrifizierungsprogramm weitergeführt, so Gewessler.

Von den 18,2 Mrd. Euro an Investitionen geht der größte Teil in Reinvestitionen in Park & Ride und Lärmschutz (4,3 Mrd. Euro). 3,6 Mrd. Euro fließen in Bahnhofsausbauten, Terminals, Streckenneu- und ausbauten. 3,1 Mrd. Euro gehen in die neue Südstrecke, also Koralm- und Semmeringtunnel. 2,7 Mrd. Euro verschlingt der Brenner-Basistunnel samt Zulaufstrecken. Für die Elektrifizierung und die Streckenattraktivierung sind 2,5 Mrd. Euro vorgesehen, für die Sicherheit 2 Mrd. Euro. Zu den Investitionsausgaben kommen noch 3,9 Mrd. Euro für die Instandhaltung dazu.