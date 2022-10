Vor allem neue Kameras beim Jugendzentrum Atoll und das bestens ausgebaute Netz in den Parkhäusern beim Bahnhof stießen auf Interesse. Geplant ist jetzt, vor allem die Gastroszene zu motivieren, sich verstärkt am Videoprojekt zu beteiligen, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Der Beteiber des bekannten Nachtlokals K1folgte der Aufforderung bereits und montierte vier weitere Überwachungskameras.

Für Stadtvize Hörlezeder und Projektchef Scherscher stht das Thema Sicherheit vor allem auch bei den großen Stadterweiterungsprojekten im Fokus. Beim Umbau des Hauptplatzes, der Errichtung des Quartier A im Bahnhofsviertel und dem Neubau des Bades sollen offene, helle und freundliche Plätze dominieren. Dunkle verwinkelte Gasen und Durchgänge soll es erst gar nicht geben und damit auch die Installierung von elektronischen Überwachungsaugen weitgehend überflüssig machen.