Inflation, Teuerung und die Zinspolitik der Banken lassen am Wohnungsmarkt bereits deutliche Spuren erkennen. Allein in den vergangenen zwei Monaten sei das Angebot an Eigentumswohnungen am Markt deutlich gestiegen, die Zahl der Käufer aber um ein Viertel zurückgegangen, berichtet Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer des Makler-Netzwerks Remax Austria mit der Zentrale in Amstetten.