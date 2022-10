Waidhofen a. d. Ybbs: Altes "Weißes Rössl" soll Hohen Markt beleben

Als Meilenstein für die Fußgängerzone in der mittelalterlichen City von Waidhofen/Ybbs und als Leitimmobilie am historischen Hohen Markt wurde das umgebaute Volksheim am Hohen Markt bei der Eröffnung bezeichnet. Das einstige Wirtsgebäude im Besitz der SPÖ Waidhofen ist zu einem Frequenzbringer und Zentrumsquartier mit 57 Arbeitsplätzen mitten in der Stadt umgebaut geworden.