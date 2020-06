Verstärkte Internetnutzung ließ auch Betrügereien explodieren

Auch Private seien zuletzt vermehrt Opfer von Betrügereien geworden, so der für den Konsumentenschutz zuständige LH-Vize Franz Schnabl ( SPÖ). Fake-Shops, Phishing-Attacken und Abo-Fallen hätten stark zugenommen, obwohl bereits davor die Internetkriminalität angestiegen sei, erklärte Schnabl, warum der Vertrag mit „Watchlist Internet“ verlängert wurde.

Vor allem Fake-Shops, die in der Krise gesuchte Produkte, wie Masken oder Desinfektionsmittel, verkauften, aber dann nicht oder mit großer Verzögerung lieferten, seien „wie Pilze aus dem Boden geschossen“, erklärte Behrens. Aktuell warnt er vor China-Shops, die professionell gefakte Waren anpreisen und diese erst nach vielen Wochen zustellen. Ganz vorne in der Liste der Corona-Abzocker, seien laut Behrens auch Anbieter von scheinbar kostenlosen Abos flatterten des Öfteren Rechnungen mit bis zu 400 Euro, samt Anwaltsbriefen und Mahngebühren in die Haushalte.