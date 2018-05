NÖ: Verseuchtes Wasser ließ Pferde krank werden

Barbara Woldrich verwirklichte sich einen Traum: Sie verkaufte ihr Haus in Wien und steckte das Geld im Mai 2016 in einen Reitstall in Meidling, Gemeinde Paudorf in NÖ. Doch der Traum ist geplatzt. Mehrere Pferde erkrankten, auch Woldrich selbst litt plötzlich unter Hautausschlägen und Problemen mit der Schilddrüse. Schuld war das Wasser. Es war mit Pestiziden und Kolibakterien verunreinigt. Seither tobt ein Rechtsstreit mit dem Eigentümer.