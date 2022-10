NÖ: Verschuldete kontaktieren früher Schuldnerberatung

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und der Geschäftsführer der Schuldnerberatung, Michael Lackenberger, präsentierten die Halbjahresbilanz der Schuldnerberatung Niederösterreich.

Was auffällt: Im ersten Halbjahr 2022 haben mehr Menschen in Niederösterreich das erste Mal Kontakt zur Schuldnerberatung aufgenommen als im selben Zeitraum im Vorjahr. Bisher waren es mit 1.289 telefonischen Erstkontakten um 100 mehr. Gleichzeitig bleibt die Zahl der darauf folgenden Beratungsgespräche auf einem ähnlichen Niveau wie in den letzten Jahren.

Die Schuldnerberatung sieht darin ein Indiz, dass die Menschen sich jetzt früher Hilfe suchen und nicht erst, wenn die Lage dramatisch wird. Dadurch reicht oftmals das erste telefonische Gespräch aus.

Auch Christiane Teschl-Hofmeister ermutigt die Menschen dazu: „Je früher die Ratschläge und Hilfestellungen angenommen werden, desto besser.“