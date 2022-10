Gaumenfreuden zum 50er: Tourismusschule St. Pölten feierte Jubiläum

"Die Schule bietet maßgeschneiderte Ausbildungen an, die die Absolventen in sämtlichen touristischen Bereichen multifunktional einsetzbar macht. Die umfassende Berufsausbildung während der Schulzeit beträgt beinahe dreimal so viel wie in anderen 'touristischen' Schultypen. Der hohe Praxisbezug ist seit 50 Jahren ein Erfolgsgarant", sagte Wirtschaftskammer-Vizepräsident Christian Moser.

Froh, dass die Lernschmiede in der Landeshauptstadt beheimatet ist, ist auch Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). "Die Schule genießt größte fachliche Anerkennung in der Gastronomie, der gesamten Tourismusbranche und in der Wirtschaft über die Grenzen unserer Stadt hinaus“, so der Stadtchef.

