Neue Wege an der Traisen in St. Pölten sollen Konflikte entschärfen

Auch wenn es in den kommenden Wochen aufgrund der Witterung wieder deutlich ruhiger werden wird, waren die Traisenufer in St. Pölten heuer sehr gut besucht. Bis zu 243.000 Radler sind Jahr für Jahr auf der Westseite unterwegs, an Spitzentagen sind das mehr als 2.300 Biker, die die asphaltierte Route Richtung Mariazell beziehungsweise Krems nutzen.

Gefährliche Situationen

Diese Naturoase mitten in der Landeshauptstadt wird allerdings nicht nur von Radfahrern genutzt. Spaziergänger, Jogger, Schulklassen und Hundebesitzer erfreuen sich ebenso an der frischen Luft und dem Weg direkt neben dem Wasser. Weil aber so viel Betrieb herrscht, kommt es immer wieder zu Konflikten, gefährlichen Situationen und auch Unfällen.