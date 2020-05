Vermögen des Vierfach-Mörders soll auch Opfer-Familien zugutekommen

APA14709494-2 - 19092013 - GROSSPRIEL - ÖSTERREICH: Jener Mann, der drei Polizisten und einen Sanitäter in Niederösterreich erschossen haben soll, ist in der Nacht auf Mittwoch von den Einsatzkräften tot in einem Geheimversteck aufgefunden worden. Im Bild: Blick auf das Gelände auf dem sich der mutmaßlich Wilderer verschanzt hatte am Mittwoch, 18. September 2013, in Großpriel. APA-FOTO: PAUL PLUTSCH

© Bild: APA/PAUL PLUTSCH