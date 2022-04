Verkehrsschwerpunktaktion in Neunkirchen: Joint eilig abgedämpft

Eine Verkehrsschwerpunktaktion der Stadtpolizei und der Polizeiinspektion Neunkirchen hat am Freitag in der niederösterreichischen Bezirksstadt u.a. je drei Anzeigen wegen Lenkens eines Fahrzeuges in Suchtgift beeinträchtigtem bzw. im alkoholisierten Zustand zur Folge gehabt. Vier Führerscheine wurden abgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag. Ein Lenker habe einen Joint eilig abgedämpft, als er von Beamten gestoppt wurde.

Ein 34-Jähriger aus Wiener Neustadt war nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Die Kennzeichentafeln mit Wiener Unterscheidung waren auf ein anderes Fahrzeug zugelassen, jedoch nicht als gestohlen gemeldet und wurden abgenommen. Am Wagen wurden zudem abgefahrene Reifen und somit laut Polizei schwere technische Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt. Im Inneren wurde in der Verpackung einer Süßware eine Joint vorgefunden. Der Lenker, der zugab, soeben einen solchen geraucht zu haben, verweigerte eine amtsärztliche Untersuchung. Er wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen angezeigt.

Auspufflärm

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen wurde wegen des lauten Auspufflärmes seines Fahrzeuges angehalten. Weil er zuvor einen dann eilig abgedämpften Joint geraucht hatte, war der Polizei zufolge starker Geruch von Marihuana im Inneren des Autos festzustellen. Im Wagen fand sich zudem Suchtgift in Form von etwa Gramm Marihuana und zwei Joints. Der junge Mann am Steuer verweigerte eine amtsärztliche Vorführung, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Auch den 24-Jährigen erwarten Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft.

Der Bilanz zufolge hat es bei der Schwerpunktaktion 73 Verkehrsanhaltungen gegeben. Dabei wurden 37 Alkovortests und zwölf Alkomattests durchgeführt.