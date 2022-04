Toter Hund in Brunnen: Fingerabdrücke entdeckt

Die Polizeiermittlungen rund um den Fall eines gefesselten Hundes, der vor eineinhalb Woche in Altlengbach von seinem Besitzer tot in einem Brunnenschacht aufgefunden wurde, haben neue Ergebnisse gebracht: Es wurden Fingerabdrücke auf dem Klebeband entdeckt, mit dem der Hund an Schnauze und Beinen gefesselt worden war.

Die Polizei hatte umgehend mit den kriminaltechnischen Untersuchungen begonnen. Es konnten rasch Spuren gefunden werden, Genaueres wurde aus ermittlungstechnischen Gründen nicht bekannt gegeben.

Viele Hinweise

Die Untersuchungen würden andauern, wie nun die Landespolizeidirektion Niederösterreich gegenüber noe.orf.at angab. Außerdem seien viele Hinweise seitens der Bevölkerung eingegangen, wenn auch nur wenige verwertbare.

Dieser grausame Fall von Tierquälerei schlug hohe Wellen: Nach dem Fund des Border-Collie-Mischlings spendeten zahlreiche Tierfreunde, darunter auch ORF-Moderatorin Nadja Bernhard, um eine Prämie für entscheidende Hinweise aussetzen zu können. Informationen werden von der Polizeiinspektion Altlengbach (059 133 3161) entgegengenommen.