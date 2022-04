ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard erhöht Hundemörder-Prämie um 1.000 Euro

Vergangene Woche machte man in einem Brunnen in Altlengbach (NÖ) einen grausamen Fund. Ein toter Hund wurde gefesselt in einem etwa sieben Meter tiefen Brunnenschacht entdeckt. Dieser war zuvor vom Besitzer schon als entlaufen gemeldet worden.

Vom Täter (oder den Tätern) fehlt bisher jede Spur. ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard meldete sich jetzt bei der Tierschutzorganisation "Pfotenhilfe" und erhöhte die Belohnung für den entscheidenden Hinweis um 1.000 Euro.

Auf ihrem Instagram-Profil richtete sie auch noch ein Konto ein, an das man spenden kann, um die Summe noch zu erhöhen.