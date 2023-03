Vergewaltigung von 13-Jähriger: Verhängung der U-Haft beantragt

Im Fall der Vergewaltigung einer 13-Jährigen in der Nacht auf Sonntag auf der Toilette eines Wiener Neustädter Lokals hat die Staatsanwaltschaft die Verhängung der Untersuchungshaft über den Beschuldigten beantragt. Der 21-Jährige habe sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert, teilte Behördensprecher Erich Habitzl am Donnerstag auf Anfrage mit. Einschlägige Vorstrafen wegen Sexualdelikten liegen gegen den Mann bislang keine vor. Festgenommen worden war der rumänische Staatsbürger am Mittwochabend in Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen. Es gibt Hinweise, wonach der Tatverdächtige zu dem Zeitpunkt gerade seine Flucht ins Ausland vorbereitet haben soll.