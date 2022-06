Vergewaltiger im Bezirk Wiener Neustadt gesucht

In den Ermittlungen um zwei Sexualdelikte im Bezirk Wiener Neustadt ist nun ein Phantombild veröffentlicht worden. In Bad Erlach ist in der Nacht auf den 24. Juni eine Frau vergewaltigt worden, am 5. Juni hatte es ebenfalls in den Nachtstunden einen derartigen Versuch gegeben. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich geht davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt.