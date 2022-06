Kriminelle chatten nach wie vor unbehelligt auf Whatsapp

Erst im Mai ist in Wien-Neubau eine Home Invasion zum Raubmord geworden. Die 79-jährige Frau wurde bei dem Überfall in ihrer Wohnung so schlimm verletzt, dass sie Tage später starb.

Das spezielle Phänomen, bei dem Verbrecher ihre Opfer zu Hause überraschen, fesseln und mitunter schwer misshandeln, ist nicht neu. Weil sich die Vorfälle österreichweit häufen, sind sie diese Woche eines der Themen bei der Sicherheitskonferenz der führenden Gewalt- und Raubermittler aller Landeskriminalämter (LKA) in Puchberg am Schneeberg (NÖ).

Forensik

Staatsanwälte, führende Ermittler aus dem Bundeskriminalamt, Gerichtsmediziner und DNA-Forensiker referieren über die neuesten Entwicklungen, was bestimmte Ermittlungsmethoden, Fortschritte bei der Spurensicherung oder internationale Fahndungsmaßnahmen anbelangt. „Es werden, was die Kriminalitätsentwicklung betrifft, besondere Phänomene vorgestellt. Wichtig ist, dass das Wissen der Ermittler im Schneeballsystem weitergegeben wird“, erklärt Stefan Pfandler (56), seit wenigen Tagen neuer Leiter des Landeskriminalamtes NÖ.