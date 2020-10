Vereinssportler im Glück, für Publikumslauf bleibt Halle zu

Aufgrund der Corona-Situation darf es bis auf Weiteres keinen Publikumslauf am Pölzhallen-Eis in Amstetten geben, sagte Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP).

In der Vorwoche in der Warnampel bezirksweit auf Gelb gestellt, waren am Freitag insgesamt nur fünf Infizierten im Stadtgebiet Amstetten gemeldet. Eine allgemeine Öffnung der im Winter und vor allem in der Ferienzeit sehr beliebten Eishalle sei dennoch nicht möglich, so Haberhauer und Sportstadtrat Peter Pfaffeneder.

Mit den Vereinen einigten sich die Stadt und die Amstettener Veranstaltungsbetriebe (AVB) auf umfassende Sicherheitsbestimmungen. Die AVB setzt auf erhöhte Reinigungsfrequenzen, Einbahnregelungen für die Sportler und erhöhte Hygienemaßnahmen, schildert AVB-Chef Christopher Prassl.