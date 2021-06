Vereinshaus in Amstetten von Vandalen heimgesucht

Eine eingeschlagene Eingangstür, mehrere zertrümmerte Fensterscheiben, Einbruchsspuren an Türen und ein niedergetretener Holzzaun. Unbekannte Vandalen haben am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem entlegenen Vereinshaus in der Amstetten gewütet. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Bei den Vereinen, die im Klubhaus in der Ortschaft Winkling im Ortsteil Mauer-Greinsfurth untergebracht sind, ist der Zorn jedenfalls groß. Der Brauchtumsverein „Club 89“, ein Tauchklub und die Bergrettung sind in dem Gebäude eingemietet.

Einbruchsversuch

"Das war unter Garantie ein versuchter Einbruch. Weil die Täter gescheitert sind, haben sie die Scheiben eingedroschen und versucht möglichst viel Schaden anzurichten“, ist Dietmar Fasching vom „Club 98“ empört. Der erboste Ehrenamtliche, der mit den anderen Vereinsmitgliedern über das Jahr verteilt Müllräumaktionen, Perchtenumzüge und andere gesellige Veranstaltungen abwickelt, hat die Schäden fotografiert und ins Internet gestellt. Einbrüche oder zumindest Versuche gebe es in dem Gebiet immer wieder, sagt Fasching. Das Klubhaus eines Sportvereins in der Nachbarschaft sei bereits dreimal von Kriminellen heimgesucht worden.