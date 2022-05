Das hochmoderne dreigeschoßige Holz-BetongebĂ€ude dokumentiert die Absicht des Verbund-Konzerns, mit zeitgemĂ€ĂŸer Ausstattung nachhaltig in die Lehrlingsausbildung zu investieren. Die neuen PlĂ€ne wurden am heutigen Mittwoch an die Ybbser BĂŒrgermeisterin Ulrike Schachner ĂŒbergeben.

Betriebseigene Ausbildung

„Eine moderne Lehre erfordert ein passendes Lernumfeld. Mit diesem attraktiven Lehrlingsquartier erweitern wir die LehrwerkstĂ€tte zu einem vielseitigen Ausbildungszentrum. Die Energiewende braucht die besten Köpfe mit erstklassiger Ausbildung“, so Michael Amerer, GeschĂ€ftsfĂŒhrer der Verbund Hydro Power GmbH. Er ist auch Lehrlingsbeauftragter.

Auf die betriebseigene Ausbildung der Kraftwerkerinnen und Kraftwerker werde beim Verbund großen Wert gelegt. Die Doppelberufsausbildung ist österreichweit einzigartig und umfasst sowohl Elektro- als auch Metalltechnik.