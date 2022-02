Petition für neue Donauuferbahn soll Bürgermeister umstimmen

Die hatten sich ja gegenüber dem nö. Mobilitätslanderat Ludwig Schleritzko (ÖVP) gegen eine Wiederinstallierung der Bahn ausgesprochen. Schleritzko stellte Kranzl und der Initiative Verkehrswende in Aussicht, dass das Land die 2010 vom Bund übernommene und dann aufgelassene Bahn wieder in Bundeshände zurückgeben wolle. In der Gemeinde Emmersdorf am Tor zur Wachau soll zudem Ende Februar eine Resolution für eine durchgängige Donauuferbahn zwischen Krems und Linz verabschiedet werden.