Vegane Desserts swingen nun im Supermarkt

Jede einzelne Sauerkirsche wird händisch in den Teig des „Cheezecakes“ gelegt. „Etwa 13 Stücke pro Kuchen“, sagt Matteo Wimmer , Backstubenleiter der Café-Konditorei „Heiss & Süß“ . Die Mehlspeisen hier entstehen in Handarbeit. Große Maschinen helfen zwar am Standort im niederösterreichischen Altlengbach , nehmen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit aber nicht ab. Eine Besonderheit des Betriebs: Viele der Desserts hier sind vegan . Gebacken werden sie für das Restaurant-Unternehmen Swing Kitchen . Nun gibt es auch einige davon im Supermarkt zu kaufen.

© Swing Kitchen Charly und Irene Schillinger setzen bei der Produktion von Desserts auf lokale Partner

Die Vorgeschichte dazu beginnt bereits vor einigen Jahren – und zwar in der Küche von Irene Schillinger. Schon mit zwölf Jahren war sie Vegetarierin, später ernährte sie sich nur noch vegan. Auf Mehlspeisen wollte sie dennoch nicht verzichten, daher entwickelte sie eigene Rezepturen. Lange bevor das erste Swing-Kitchen-Restaurant überhaupt eröffnete, wollte man diese Desserts im Gasthaus Schillinger anbieten. Dafür fand man damals die Konditorei „Heiss & Süß“ als Partner.

© K-digital Gebacken wird in der Konditorei von Christian Heiss

Geschäftsführer Christian Heiss erinnert sich an die Herausforderungen zu Beginn: Es habe nicht einmal eine genaue Grammangabe für das Tiramisu von Schillinger gegeben. „Irene hat gesagt, da nimmst du ein paar Löffel von dem und ein paar von dem“, sagt er lachend. Mit etlichen Tests näherte man sich den Rezepten an.

© K-digital Zu 100 Prozent pflanzlicher "Cheezecake"

Die zu 100 Prozent pflanzlichen Desserts „Cheezecake“ und „Mandel-Nougat Traum“ gibt es nun auch in allen Billa-Plus-Läden sowie ausgewählten Billa-Filialen. Damit will man bei Swing Kitchen einen weiteren Schritt als „veganer Vorreiter“ setzen. Man sei stolz darauf, so Heiss, an dem traditionellen Handwerk festzuhalten und gemeinsam mit der Familie Schillinger veganen Genuss in Dessert-Form zu verbreiten.

Es gab viele Zweifler Was Heiss und Schillinger noch eint: Der Start mit den veganen Produkten wurde bei beiden Unternehmern belächelt. „Es hieß: Das ist ein Trend. Das ist in zwei Monaten wieder vorbei. Vergiss das“, erinnert sich Heiss. Das habe er von vielen Seiten gehört. „Ich habe gesagt, mich interessiert das trotzdem. Ich schaue mir das an.“ Ähnliches hörte auch Schillinger: „Als wir 1998 in Großmugl mit veganer Küche begonnen haben, haben uns tatsächlich alle für völlig verrückt erklärt – selbst Vegetarier. Als dann ein paar Jahre später unser Parkplatz täglich voll war, haben uns viele der ursprünglichen Zweifler gratuliert“, sagt der Gastronom. Chemie stimmt Mit Heiss arbeitet er mittlerweile seit fast zehn Jahren. Man habe damals schnell bemerkt, dass die Chemie stimme. „Uns hat natürlich sehr beeindruckt, dass bei ,Heiss & Süß’ die manuelle Arbeit oberste Priorität hat“, sagt Schillinger.

„Freue mich riesig“ Auf Irene Schillinger wirkt der Erfolg auch nach vielen Jahren noch surreal: „Dass unsere Desserts, meine privat entwickelten Rezepte, mittlerweile in einer derart großen Stückzahl produziert und genossen werden, fühlt sich noch immer ein bisschen unwirklich an. Ich finde es großartig und freue mich riesig, dass meine Entwicklungen so großen Anklang finden, besonders, weil ich so meinen kleinen Beitrag zu einer klima- und tierfreundlicheren Zukunft leisten kann.“ Für jene, die sich selbst als vegane Köchinnen und Köche Zuhause betätigen wollen, hat sie außerdem aufmunternde Worte: „Es gibt nichts, wovor man sich beim veganen Backen und Kochen fürchten muss – einfach ausprobieren und los geht’s.“