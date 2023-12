Kaum zu glauben, aber: Balkan-Küche geht auch ohne Fleisch

Fleisch als Statussymbol

Denkbar ist für den Großteil der Menschen auf dem Balkan die Entscheidung gegen das Fleisch immer noch nicht. „Dabei sind dort im Grunde viele Speisen schon fleischlos - auch weil sich unsere Vorfahren früher kein Fleisch leisten konnten. Gegessen wurde es meist nur an den Feiertagen“, erklärt die Buchautorin. Das Fleisch sei in Ex-Jugoslawien erst mit dem neu gewonnenen Wohlstand in den goldenen 1970er-Jahren auf dem Tisch gelandet - auch als Statussymbol. "Menschen am Balkan sind Fleisch so sehr gewohnt, dass sie glauben, ohne es würde ein Gericht nicht schmecken können bzw. sie könnten ohne Fleisch nicht satt werden", erklärt Igor Šarkanović. Er und seine Frau hingegen haben eine völlig neue Geschmackswelt entdeckt.

In diese versucht die dreiköpfige Familie bei ihren Koch-Shows andere einzuführen. Noch scheuen Jelena, die als grafische Designerin arbeitet, und Igor, in der IT-Branche daheim, den Eintritt in die Gastro-Welt. „Den Wunsch gibt es schon. Auch die Nachfrage, denn die Verkoster bei unseren Koch-Shows fragen, wo sie unsere Gerichte kaufen können“, sagt sie. Die Verantwortung für einen Gastrobetrieb wolle sie aber nicht übernehmen. Noch nicht.

Buchtipp:

"Balkan Vegan. Pflanzliche Spezialitäten der Balkanküche.“

Selbstverlag.

132 Seiten.

26,99 Euro

Erhältlich unter

www.bitewithzest.com