US-Kette KFC eröffnet erste Filiale in Niederösterreich

Freunde von Fast Food sollen ab Sommer dieses Jahres etwas mehr Auswahl bekommen: Die US-Kette Kentucky Fried Chicken - kurz KFC - eröffnet ihre erste Filiale in Niederösterreich, und zwar im Einkaufszentrum SC17 in Brunn am Gebirge.

Das gab die EHL Gewerbeimmobilien GmbH am Montag bekannt. "Der Standort beim SC17 ist für KFC perfekt", freute sich Mario Schwaiger von EHL. Dort sei eine "außerordentlich hohe Frequenz" gesichert. Auch ein "Drive in" ist geplant.

KFC hat bereits acht Niederlassungen in Österreich, jene in Brunn am Gebirge wäre somit die neunte. Weltweit hat die US-Kette mehr als 23.000 Lokale in rund 140 Staaten. Der Start in Niederösterreich soll laut Mitteilung "im Lauf des Sommers 2021" erfolgen.