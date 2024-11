NÖ: Ursula Strauss ist in Haag "Die eingebildete Kranke"

Bühnenklassiker, die nicht von der Stange, sondern mit viel Eigeninspiration gespielt werden, sind ein Markenzeichen des Theatersommers in Haag . Deshalb ist auch für den Sommer 2025 wieder ein besonderes Schauspielerlebnis garantiert, wenn frei nach Molière „ DIE eingebildete Kranke “ mit Ursula Strauss in der Hauptrolle gespielt wird.



Die Premiere in Haag wird am 25. Juni stattfinden. Jene in St. Pölten am 13. September. Marie Rötzer will mit dem Stück ihre letzte Spielzeit als künstlerische Leiterin des Hauses einleiten.