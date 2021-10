„Unvergessliches“ Filmdebüt: Wenn alles jetzt ist

Das Drehbuch war da, die Location auch, doch ein Film braucht natürlich auch Schauspieler. Elfriede Schüsseleder verkörpert die pflegende Ehefrau, Christian Futterknecht ihren demenzkranken Mann. Beide kennt man als Ensemblemitglieder des Theaters in der Josefstadt. „Das ist die Idealbesetzung, ich bin so glücklich, dass wir sie gewinnen konnten. Derartige Schauspieler scheinen unerreichbar zu sein, aber wenn ihnen das Drehbuch zusagt, sind sie auch bei einem Studentenprojekt dabei“, freut sich Veronika Penz.

Gedreht wurde der Film an zwölf Tagen im November 2019 in den Bezirken Korneuburg, Lilienfeld und Melk. Insgesamt waren rund 120 Personen an dem Projekt beteiligt.

Penz betont, dass sie trotz des schweren Themas immer ein differenziertes Bild und alle Facetten zeigen wollte. Und zurückblickend sagt sie über ihren Großvater: „An dem Punkt, wo er nichts anderes mehr hatte als den Moment, war er glücklicher und zufriedener als jemals zuvor.“

Screening-Tour Filmvorführungen

Der 47-minütige Film „Alles ist jetzt“ war nie nur als Studienarbeit gedacht. Seine Uraufführung feierte er in der Schweiz beim Demenz Meet in St. Gallen. Hannah Schaefer und Veronika Penz sind derzeit gemeinsam mit dem Hilfswerk Niederösterreich auf Screening-Tour. Den Startschuss samt NÖ-Premiere gab es diese Woche im Cinema Paradiso St. Pölten. Weitere Termine sind im Kino Mank (15. 10., 20 Uhr), im Stadtkino Hainfeld (20. 10., 19.30 Uhr), im Stadtkino Horn (4. 11., 20 Uhr) sowie im Cinema Paradiso in Baden (9. 11., 18.20 Uhr) sind ebenfalls bereits fixiert. Im Anschluss an die Filmvorführungen gibt es ein Publikumsgespräch zum Thema

www.allesistjetzt-derfilm.com