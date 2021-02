Ungewöhnlicher Gast: Eule krachte gegen Fester von Fast-Food-Lokal

Dort untersuchten die Experten des Vereins Tierschutz Austria (TSA) den Vogel eingehend. Glücklicherweise war er bis auf eine kleine Abschürfung am linken Flügel und eine leichte Einblutung in einem Auge unverletzt. In den vergangenen Tagen wurde der gefiederte Gast mit Schmerzmittel und Augentropfen behandelt. Mittlerweile hat er sich wieder erholt, der Greifvogel soll in Kürze in die Wildnis entlassen werden.

Die Waldohreule ist nicht der einzige geflügelte Patient, der zuletzt im Tierschutzhaus versorgt wurde. Erst vergangene Woche wurden eine Eule und eine Möwe nach einer Kollision gesund gepflegt. Vor rund drei Wochen wurde Mäusebussard "Benjamin" nach einem Unfall mit Fahrerflucht nach Vösendorf gebracht.