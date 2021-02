Niederösterreich: Es wird so viel gebaut wie nie zuvor

In Wien wird 2022 die höchste Bauleistung erwartet. Eine Entwicklung, die Folgen haben könnte. „Wir sehen am Markt, dass der Bedarf bereits gesättigt ist und derzeit das Angebot stärker steigt, als die Nachfrage. Damit kommt es zu einem Druck auf die Mieten in Wien, vor allem in den Flächenbezirken, wo viel gebaut wurde“, erklärt Pisecky.

Der Boom hat aber noch weitere Schattenseiten. Diese sehen selbst jene, die eigentlich von dieser Entwicklung profitieren. „Wir bauen in die falsche Richtung, wir bauen in Niederösterreich und Wien zu viel auf der grünen Wiese, anstatt in den Städten neuen Wohnraum zu schaffen“, sagt Pisecky.

Analysiert haben die Experten auch, wer in der Ostregion besonders intensiv baut. Und auch hier gibt es durchaus auffällige Unterschiede. „In Niederösterreich werden 58 Prozent der Projekte von gemeinnützigen Bauträgern errichtet, während es in Wien 32 Prozent sind. Je näher zur Bundeshauptstadt und in den regionalen Ballungsräumen, desto höher ist der Anteil der gewerblichen Bauträger“, weiß Bernd Rießland vom Verband Gemeinnütziger Bauträger (GBV).

Interessant: Mittlerweile werden von Bauträgern auch fixfertige Einfamilienhäuser angeboten. In den USA etwa seit jeher üblich, bei uns noch ein neuer Trend. Der Häuslbauer könnte also zu einmal der Vergangenheit angehören.