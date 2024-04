Unfall-Pkw landete in Niederösterreich auf Gelände von Autohaus

Ein Lenker ist am Samstagnachmittag in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) mit seinem Pkw auf dem Gelände eines Autohändlers gelandet und dort in mehrere abgestellte Fahrzeuge gekracht. Eine Person aus dem Unfallwagen erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht, berichtete die Feuerwehr Felixdorf.