Unfall mit ÖFB-Rekordspielerin: 14.000 Euro bei Benefizspiel für Halbwaisen

Es war ein schwerer Schicksalsschlag für die Familie aus Michelhausen im Tullnerfeld, als ein junger Familienvater bei einem Unfall im November des Vorjahres mit der ehemaligen ÖFB-Kickerin Nina Burger ums Leben kam. Der Mann hinterließ seine Frau und zwei minderjährige Kinder.

Am Samstag haben sich die Kicker des ortsansässigen Vereins SV Viktoria Rust und die österreichischen All Star Legenden, verstärkt durch Skisportler Marc Digruber, Reinfried Herbst und Elisabeth Aigner am grünen Rasen zu einem Benefizspiel getroffen.

