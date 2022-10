Unfall mit Gyrocopter auf tschechischem Flugplatz an Grenze zu NÖ

Auf dem tschechischen Flugplatz Excalibur City in Hate nahe der niederösterreichischen Grenze bei Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn) ist am Mittwoch laut einem Bericht des Online-Portals "Austrian Wings" ein mit zwei Personen besetzter Gyrocopter (auch als "Tragschrauber" bekannt) mit dem Hangar kollidiert. Die Insassen des Fluggeräts wurden in das Landesklinikum Horn transportiert, auch der Notarzthubschrauber "Christophorus 2" stand im Einsatz.

Nicht der erste Unfall

Der Gyrocopter wurde zerstört, ein am Boden stehendes Flugzeug wurde ebenfalls beschädigt. Dem Portal zufolge handelte es sich um den bereits dritten Tragschrauber-Unfall auf dem Airport seit Anfang September.