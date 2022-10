Drama nach Landjugend-Fest: 16-Jähriger stürzte in den Tod

Die Bestürzung ist groß. Familie und Freunde trauern nach einem Unglück um einen erst 16-jährigen Burschen aus dem Bezirk Amstetten. Der Jugendliche ist am vergangenen Wochenende nach einem Fest der Landjugend in Behamberg tödlich verunglückt. Er wurde nach einem Sturz über eine steile Böschung leblos in einem Bachbett gefunden. Jede Hilfe kam zu spät.

Der junge Mann war stark in seiner Heimat verwurzelt. In jüngeren Jahren war er Verteidiger beim örtlichen Fußballverein. Am vergangenen Samstag stand in der Region eine bei den Jugendlichen besonders beliebte Veranstaltung auf dem Programm. Die Landjugend-Party in der Mehrzweckhalle Behamberg lockte mit verschiedensten Musikrichtungen und DJs.