Unfall beim Apfelernten in NÖ: 73-Jähriger schwer verletzt

Ein 73-Jähriger ist am späten Freitagnachmittag beim Äpfelpflücken im Garten seines Hauses in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) schwer verletzt worden. Der Pensionist stürzte von einer Aluleiter, dabei bohrte sich die Spitze eines Eisenzaunpfahls in den linken Oberschenkel des Mannes, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 16" flog den Niederösterreicher ins Krankenhaus nach Graz.