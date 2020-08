Unfälle im Wald: Niemand will haften

Beim Justizministerium erkennt man das Problem an: „Wir wissen von den Haftungsängsten und den negativen Auswirkungen davon auf Bäume und Wälder. Wir nehmen das sehr ernst.“ Es gebe „bedenkliche faktische Auswirkungen“.

Man sei in Kontakt mit der Plattform Österreichische Baumkonvention, um so eine Orientierungsgrundlage zu schaffen und negative Effekte kleinzuhalten. „Zusätzlich wird gerade geprüft, ob ergänzend dazu gesetzliche Änderungen empfehlenswert oder notwendig sind“, hieß es aus dem Justizministerium.

Beim Landwirtschaftsministerium sieht man derzeit keinen Anlass zur Änderung des Forstgesetzes, da die Haftung ja nur auf markierten Wegen gelte. Bezüglich der Haftung bei Bäumen außerhalb des Waldes werde auch vom Justizministerium geprüft und sollte eine Änderung dabei notwendig sein, stehe man dem positiv gegenüber.

Die Verunsicherung der Wegerhalter bei der Haftung ist ein altbekanntes Problem. Einige Gemeinden – etwa Mödling, Perchtoldsdorf und Klosterneuburg – haben in den vergangenen Jahren Resolutionen dazu verabschiedet. Diese richten sich ebenfalls an Justiz- und Landwirtschaftsministerium. Die Forderung auch dabei: Bäume seien keine Gebäude und daher auch in Haftungsfragen nicht als solche zu behandeln – bisher waren sie erfolglos.

