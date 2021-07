UNESCO gibt grünes Licht: Baden zählt zum Welterbe

Die Entscheidung ist gefallen. Heute, Samstag, hat die UNESCO die Stadt Baden in ihre Welterbe-Liste aufgenommen. Die Kurstadt hatte sich als Teil der "Great Spas of Europe", zu denen zehn weitere bekannte Kurstädte Europas zählen, beworben.

Das Welterbe-Komitee hat in seiner Sitzung in Fuzhou (China) nun grünes Licht gegeben. Baden wurde als einziger österreichischer Vertreter in diese länderübergreifende Nominierung aufgenommen. Seine Bäder- und Kurtradition, seine Kulturgeschichte sowie das Stadt- und Landschaftsbild sind Grund für die Entscheidung der UNESCO.

"Die größte Auszeichnung"

„Das ist die größte Auszeichnung, die unserem einzigartigen historischen Erbe jemals zu Teil wurde“, freut sich Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP). „Ich bedanke mich beim UNESCO-Welterbe-Komitee für die Aufnahme in den erlauchten Kreis. Wir werden das in uns gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen. Die Eintragung in die Welterbe-Liste macht uns bewusst, was Baden so außergewöhnlich macht: die besondere Kombination aus natürlichen Heilvorkommen, therapeutischer Infrastruktur und besonderer Erholungslandschaft. Ich bin stolz, Bürgermeister einer Stadt zu sein, die Dank ihrer engagierten Bürger das Schöne aus der Vergangenheit erhalten, parallel dazu aber auch ihre Zukunftsfähigkeit entwickeln konnte.“