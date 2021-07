Gemeinden im Pielachtal setzen auf Elektro-Fahrtendienste

Viel Geld wurde investiert, um die Mariazellerbahn zu einer der modernsten Schmalspurbahnen Österreichs zu machen. Sie verbindet die Gemeinden des Pielachtals im Bezirk St. Pölten und ist zudem ein wichtiger Tourismusfaktor.

Verbessertes Angebot

In den vergangenen Jahren wurde aber auch überlegt, wie man die einzelnen Ortschaften noch besser an die Bahnhöfe anbinden könnte. Daraus entwickelte sich ein zusätzliches Mobilitätsangebot, das auf grünen Strom setzt. Drei Elektroautos stehen seit Juli bereit, um die Bürger von Rabenstein, Hofstetten-Grünau und Kirchberg an der Pielach mit „individueller Mobilität“ zu versorgen, wie es seitens der Energie und Umweltagentur NÖ (eNu) heißt.