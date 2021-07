Blackout in St. Pölten: 3.000 Haushalte waren ohne Strom

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Unangenehmes Erwachen für Tausende St. Pöltner am frühen Montagmorgen. In den Stadtteilen Ratzersdorf und Pottenbrunn war der Strom ausgefallen, betroffen waren nach KURIER-Informationen rund 3.000 Haushalte.

Starkstromkabel defekt

"Zwischen 4.40 und 5.40 Uhr kam es zu Problemen", berichtet EVN-Sprecher Stefan Zach. In den meisten Fällen hätte die Stromversorgung zwar wieder rasch funktioniert, aber eben nicht überall, so Zach. Schuld an der Misere sei ein defekter Starkstromkabel gewesen, durch die heftigen Regenfälle soll es beschädigt worden sein.