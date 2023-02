Unbekannte haben in Niederösterreich mehr als 50 Grabstellen beschädigt

Auf dem Friedhof Katzelsdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) haben bisher noch unbekannte Täter Grablaternen und -vasen aus der Verankerung gerissen und gestohlen. Als Tatzeitraum gab die Polizei am Freitag in einer Aussendung 31. Jänner bis 7. Februar an.

Insgesamt waren 54 Grabstellen betroffen. Ermittelt wird wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Wiesmath (Tel.: 059133-3385) zu richten.