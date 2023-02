Trotz Sturm auf den Schneeberg: Wanderer brachen in Schutzhütte ein

Das Handy habe 13 km/h Windgeschwindigkeit prognostiziert, meinten zwei junge Wiener, nachdem sie am Wochenende zu einer Wanderung auf den Schneeberg aufgebrochen, von dort allerdings erst von der Bergrettung wieder ins Tal zurückgebracht worden waren. Dass man bei Böen von rund 100 Stundenkilometern losmarschiert war, schien die Freizeit-Bergsteiger nicht stutzig gemacht zu haben.

Die beiden kamen bis zur Fischerhütte am Hochplateau auf mehr als 2.000 Metern Seehöhe. Dort – bei Windspitzen von mehr als 140 km/h – verließ sie dann jedoch der Mut. Den Abstieg trauten sich die Wiener im Schneesturm nicht mehr zu. Was tun also? Sie entschieden sich, ein Fenster der im Winter geschlossenen Schutzhütte einzuschlagen und im Inneren auf die von ihnen alarmierten Retter zu warten.