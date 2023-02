Pannenhelfer des ÖAMTC rückten rund um St. Pölten 80.000 Mal aus

Am Standort St. Pölten wird so auch ein spezieller E-Bike Akku-Check angeboten, der vor allem beim Ankauf oder Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrads relevant ist. Weiters gibt es beim Mobilitätsclub in St. Pölten einen "Gesundheitscheck" für E-Autos und Plug-in-Hybride:

Dabei wird die Antriebsbatterie auf ihre aktuelle Kapazität und Sicherheit hin überprüft. "Mit der E-Batterie-Diagnose erlangt man rasch Klarheit über deren tatsächlichen Zustand", so Strohmayer.

Lehrlingsausbildung

Um dem Fachkräftemangel ein Stück weit entgegenzuwirken, setzt der Mobilitätsclub einen Schwerpunkt in den Bereichen der fachlichen Weiterbildung und Lehrlingsausbildung. In der Ostregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland) bildet der ÖAMTC aktuell 48 Lehrlinge in acht unterschiedlichen Berufsbildern aus. Im April letzten Jahres wurde in St. Pölten ein überregionales Aus- und Weiterbildungszentrum samt Lehrlingswerkstatt eröffnet.

