Umfahrung Wieselburg: Laboranalysen sollen Brückeneinsturz klären

Bei der Klärung der Ursache des mysteriösen Brückeneinsturzes auf der Umfahrungsstrecke der Erlauftalbundesstraße im Bereich Wieselburg wird es keine Schnellschüsse geben. Aufwändige Kontrollberechnungen und Laboruntersuchungen extern engagierter Experten sind notwendig, um für den Bauherrn – das Land Niederösterreich – und die Öffentlichkeit Licht ins Dunkel zu bringen.

„Wir müssen froh sein, solche Fachleute so rasch für die Untersuchungskommission bekommen zu haben“, sagt Helmut Postl, der Chef der Brückenbauabteilung des Landes. Seit Sonntagnachmittag geht es in der Stabsstelle der nö. Brückenmeistereien rund. Noch am Sonntag seien nach dem Einsturz der 25 Meter langen Brücke am Beginn der 8,1 Kilometer langen B25-Umfahrung Wieselburg Ingenieure ausgefahren. Sie überprüften die anderen 16 Brücken auf der Neubaustrecke, berichtet der Brückenbau-Hofrat. Augenscheinliche Fehler oder Risse hätten sie nicht entdeckt, versichert er.