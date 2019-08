Nach Brückeneinsturz von Genua: Niemanden trifft eine Schuld

In Genua wurden Ende Juni die Brückenreste gesprengt. Nach den Plänen des Genueser Star-Architekten Renzo Piano wird eine neue Brücke gebaut. In Rekordzeit, denn sie soll bereits im April 2020 eingeweiht werden. Dazu haben sich die Baufirmen verpflichtet, sie wollen dieses Prestigeprojekt mit doppelt so vielen Arbeitern und Gerät pünktlich hinbekommen. Die Bauarbeiten behindern jetzt zusätzlich den Verkehr. Denn die 70.000 Fahrzeuge, die pro Tag über die Brücke Richtung Frankreich fuhren, schlängeln sich jetzt durch enge Gassen.

Die Stadt hat sich von dem Unglück nicht erholt. Die Bewohner, die unterhalb des Viadukts wohnten, mussten ihr Viertel verlassen. Sie wurden umgesiedelt, viele allerdings erst in Übergangswohnungen am Stadtrand. Sie bekamen Entschädigung, sagen aber, Geld sei nicht alles. Vor allem die Älteren fühlen sich heute entwurzelt und haben dabei noch ein schlechtes Gewissen, weil andere gestorben sind.

Ein Brief von Papst Franziskus an die Genueser wurde am Dienstag veröffentlicht. Er bete „für euch alle

in Genua“. Je mehr sich die Menschen ihrer Zerbrechlichkeit bewusst würden, so der Papst, desto mehr entdeckten sie „den Wert menschlicher Beziehungen, die uns verbinden“ – in der Familie, der Gemeinde und in der Gesellschaft.

Ein Unglück wie in Genua könne sich jederzeit wiederholen, denn Italiens Brücken sind marode, schreiben die Zeitungen. Innenminister Matteo Salvini macht dafür die EU verantwortlich, die Italien zur Sparsamkeit gezwungen habe. Danielo Toninelli, Minister für Infrastruktur verurteilt die Autostrade per l’Italia, die die höchste Maut kassiere und den nötigen Unterhalt vernachlässige.