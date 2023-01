Um ein Fünftel weniger Wintervögel in heimischen Gärten

Die durchschnittliche Anzahl der Vögel pro Garten lag heuer bei 26 (in Niederösterreich bei 25). Das ist der niedrigste Wert, der in 14 Jahren je erreicht wurde und lag deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 36 Vögel pro Garten (2012 bis 2022), und nochmals deutlich weniger als im Vorjahr (31 Vögel pro Garten). Auch die Schwarmgröße (das gleichzeitige Auftreten in einem Trupp) der zehn häufigsten Arten reduzierte sich um 10 Prozent über die gesamte Zählreihe. Diese Rückgänge waren in allen Bundesländern zu beobachten.