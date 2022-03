Ukrainische Lehrerinnen bringen Kindern Deutsch bei

Lena Kutsyk verbrachte die ersten Tage des Krieges mit ihrer Familie in einem Keller, um Schutz zu suchen. Als klar war, dass sich die Situation so schnell nicht verbessert, floh sie mit ihrer fast dreijährigen Tochter nach Österreich. Ihren Mann musste sie zurücklassen. Kaum in Purkersdorf angekommen, unterstützt sie nun beim Übersetzen und bringt den ukrainischen Kindern Deutsch bei.

Möglich macht das unter anderen die Direktorin des BG/BRG Purkersdorf, Irene Ille, und ein gut adaptierter Stundenplan. Die Kinder sind am Vormittag im Unterricht mit Gleichaltrigen, am Nachmittag erlernen sie mit den ukrainischen Lehrerinnen Deutsch und Englisch.