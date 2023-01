Überfall auf Geschäft im Weinviertel: Beschuldigter geständig

Nach dem vorweihnachtlichen Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft in Wolkersdorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach) hat der 43-jährige Beschuldigte ein Geständnis abgelegt. Der Mann aus dem Bezirk Gänserndorf gab an, das erbeutete Bargeld unmittelbar nach dem Raub ausgegeben zu haben, berichtete die Polizei am Montag. Eine bei der Tat getragene Jacke will er verbrannt haben. Das beim Überfall verwendete Messer mit 14 Zentimeter Klingenlänge wurde sichergestellt.

Der 43-Jährige soll in dem Geschäft am Abend des 21. Dezember des Vorjahres einen Angestellten mit dem Messer bedroht und Geld in nicht genannter Höhe aus der Kassenlade entnommen haben. Der Tatverdächtige flüchtete, eine Fahndung verlief negativ. Verletzt wurde damals niemand.

Am Donnerstag waren Lichtbilder veröffentlicht worden, woraufhin zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung einlangten. Der Beschuldigte wurde am Freitagvormittag von Beamten der Schnellen Interventionsgruppe und der Polizeiinspektion Gänserndorf an seiner Wohnadresse festgenommen und in den Abendstunden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.