Uber startet Pilotprojekt mit Taxiunternehmen in Klosterneuburg

von Marlena Schilling

Gemeinsam mit der Stadt und dem Taxiunternehmen Glück kann das Stadttaxi in Klosterneuburg nun auch bequem über die Uber-App gebucht und bezahlt werden. In Teilen von München und Berlin gibt es ein ähnliches Projekt bereits, in Österreich handelt es sich um ein Pilotprojekt. Martin Essl, General Manager von Uber Österreich, hofft aber auf weitere interessierte Gemeinden, um so zur Reduzierung des Privatverkehrs beizutragen.

Gerade in Niederösterreich gibt es in vielen Städten und Ortschaften immer noch das Problem, dass diese öffentlich schwer oder gar nicht erreichbar sind. Hier ist oft die Rede von der "Last Mile", also die letzte Meile, die man aufgrund der schlecht erschlossenen Verkehrsinfrastruktur mit dem eigenen Pkw absolvieren muss.

Mit der neuen Kooperation will Uber die Überwindung der letzten Meile noch einfacher für die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger gestalten. Ein Anliegen ist es ihnen auch, dass man nicht mehr von einem Privatfahrzeug abhängig ist.

"Seit fünf Jahren gibt es das Stadttaxi nun - zum Jubiläum freut es mich ganz besonders, dass wir mit der Zeit gehen können", so Stefan Schmuckenschlager, Bürgermeister von Klosterneuburg.

Kosten und Fahrtzeiten

Ab sofort können Uber-Nutzerinnen und -nutzer von den Umsteigeknoten Klosterneuburg-Weidling und Klosterneuburg-Kierling zum von der Stadt geförderten Pauschalpreis von 5 Euro ihre Fahrt im gesamten Gemeindegebiet sowie nach Hadersfeld in der Uber-App buchen. Bei mit Uber gebuchten Stadttaxi-Fahrten ist das Ausfüllen eines Papier-Fahrauftrages nicht mehr nö.

Da das Stadttaxi bisher besonders gerne von Jugendlichen genützt wurde, werden die Fahrtzeiten nun auch verlängert. Die Pauschale von fünf Euro gilt zwischen 19.00 und 1.30 Uhr. Dies soll jungen Menschen einen sicheren Nachhauseweg ermöglichen.