Tunnelwasser sorgt für grüne Energie am Semmering

Turbine

Der Straßentunnel durchschneidet im Bergmassiv zwischen NÖ und der Steiermark wichtige Wasseradern. Je nach Niederschlag und Durchsickerung des anfallenden Regens fallen im Tunnel 200 Liter Wasser pro Sekunde oder deutlich mehr an. Dieses Wasser wird normalerweise ungenutzt aus dem Tunnel geleitet. Anders nun am Semmering, wo es gesammelt über eine Druckleitung zum 120 Meter tiefer liegenden Kleinkraftwerk fließt.

Es läuft durch eine Turbine und wird anschließend in den Greisbach wieder der Natur zugeführt. „Die so erzeugte elektrische Energie wird in die Tunnelwarte übertragen“, erklärt Asfinag-Geschäftsführer Andreas Fromm.

Das Projekt sei ein „weiteren Meilenstein zur Erreichung unseres Ziels, bis 2030 bilanziell stromautark zu sein“, ergänzt Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl.