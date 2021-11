"Tuco Drinks" setzt auf Zutaten statt Geschmacksstoffe

Als im März 2020 die Menschen aufgrund des ersten Corona-Lockdowns wochenlang zu Hause saßen, entwickelten zahlreiche kreative Köpfe neue Geschäftsideen. Dazu zählen auch Cornelia Kratschmann und Thomas Teufer, welche mit ihrer Sirupmarke „Tuco Drinks“ den heimischen Getränkemarkt seit Sommer 2020 aufmischen.

Als die beiden sich während des Lockdowns an dem Wasser vom gekauften Sodasprudler satt getrunken hatten, gingen sie auf die Suche nach Sirupen. „Wir wollten keine Klassiker, wie Holundersirup, wir wollten coole Sachen trinken“, erzählt Thomas Teufer, Mitbegründer und Geschäftsführer. Das Angebot am Markt hat die beiden jedoch nicht überzeugt und so beschlossen sie kurzer Hand ihre eigenen Sirupe herzustellen.