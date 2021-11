Langenloiser Jungwein 2021 erhielt den Namen „Michaeli-Wein“

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Weintaufe des Jahrgangs 2021 im Ortsteil Zöbing stand ganz im Zeichen des Heiligen Michaels, des Schutzpatrons des Bundesheeres. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) übernahm daher die Weinpatenschaft und taufte den Jungwein „Michaeli-Wein“.

Die Weinsegnung wurde von Militär-Bischof Werner Freistetter durchgeführt, assistiert von Bundesweinkönigin Diana I. Die anwesenden Gäste wurden kulinarisch vom Gasthaus Alice & Klaus Gutmann verwöhnt. Zu jedem Gang gab es zwei Weine von den Weinbauvereinen Langenlois und Zöbing und auch eine Kostprobe der ersten Jungweine konnte man sich an der Weinbar genehmigen. Musikalisch wurde der Abend von Wolfgang Friedrich und der Weinherbst Dixieland Band umrahmt.

Hoher Besuch

Neben der Bundesministerin nahmen auch zahlreiche andere Ehrengäste an der Veranstaltung teil. Die Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais (ÖVP), der niederösterreichische Militärkommandant Brigadier Martin Jawurek und der Langenloiser Bürgermeister Harald Leopold standen unter anderem auf der Gästeliste. Auch Militärkapellmeister Oberst Andi Obendrauf und der Obmann vom Regionalen Weinkomitee Fred Loimer feierten mit.

Die Veranstalter Christian Nastl (Weinbauverein Langenlois) und Alexander Schweiger (Weinbauverein Zöbing) zeigten sich zufrieden mit dem feierlichen Abend und der Einhaltung aller vorgegebenen Corona-Maßnahmen.